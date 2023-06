Und der Isländer richtete ein großes Lob an seinen Arzt und das ganze Physio-Team des SCM. "Nach dem Spiel kam ich sofort ins Krankenhaus, jetzt habe ich alle Schmerzmittel drin und die Schulter tut immer mehr weh. Aber es war Wahnsinn, das Physio-Team." Aber am Ende war es der Rückraumspieler selbst, der trotz Schmerzen auf die Zähne gebissen hat und am Ende nach dem dramatischen 30:29 gegen Industria Kielce den Pott in die Höhe recken konnte. "Das ist unsere Mentalität, Isländer geben nie auf."

Gisli Thorgeir Kristjansson mit Trainer Bennet Wiegert Bildrechte: IMAGO/wolf-sportfoto