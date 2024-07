Nationalspieler Marko Grgic kann sich sein Handball-Talent manchmal selbst nicht so recht erklären. "Das ist eine gute Frage. Ich hab's einfach im Blut", antwortete der 20 Jahre alte DHB-Profi in der ARD lachend auf die Frage, wie er schon in seinem zweiten Länderspiel so routiniert auftreten könne.