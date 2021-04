Mamic ist am Montag in Leipzig erfolgreich am linken Fuß operiert worden, heißt es in einer Mitteilung. Seitdem der Rückraumspieler Mitte März im Training umgeknickt war und sich eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk zugezogen hatte, sorgte sein Fuß trotz Therapiemaßnahmen für Schmerzen. Der 27-Jährige soll nach Vereinsangaben in zwei Wochen wieder auf der Platte stehen.