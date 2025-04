Matthias Musche wird dem Handball-Meister SC Magdeburg erst im nächsten Jahr wieder zur Verfügung stehen. Der Linksaußen wurde nach Angaben des Vereins am vergangenen Sonntag (27.04.2025) in einer Schweizer Spezialklinik in Rheinfelden an der gerissenen Achillessehne im rechten Fuß operiert.