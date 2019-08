Der SC DHfK Leipzig darf sich weiter auf die Dienste von Alen Milosevic freuen. Der Kreisläufer ist seit 2013 für den Bundesligisten am Ball.

"Die Entwicklung, die wir hier in Leipzig gemacht haben, ist echt verrückt. Ich bin nun schon seit 2013 ein Teil davon und möchte diesen unglaublichen Weg weiter mitgehen", sagte der Schweizer Nationalspieler (41 Länder- spiele) in einer Pressemitteilung der Grün-Weißen." Der 29-Jährige wird zudem ab sofort als Kapitän bei den Leipzigern auflaufen. Dieses Amt teilt er sich zusammen mit Keeper Jens Vortmann. Trainer André Haber sagte: "Milo ist eines der Gesichter unserer Mannschaft und ich freue mich sehr, dass er sich für den weiteren Weg mit uns entschieden hat. Er begleitet uns jetzt bereits in der siebten Saison und ist zu einem ganz wichtigen Puzzleteil unserer Mannscavfht gereift, der für das Team Verantwortung übernimmt und sich mit uns und unseren Werten sehr gut identifzieren kann." pm