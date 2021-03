Auch beim SC Magdeburg wird eine Zuschauerrückkehr mithilfe eines Modellprojekts angestrebt. Eine neue Landesverordnung in Sachsen-Anhalt soll dies zeitnah ermöglichen, wie SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmidt im Gespräch mit "Sport im Osten" mitteilte. "Wir wollen schauen, was mit einer entsprechenden Teststrategie möglich sein kann. Die Gespräche laufen bereits. Wir wollen uns zeitnah mit den zuständigen Ministerien und dem Gesundheitsamt an einen Tisch setzen." Dabei will der Handball-Bundesligist auch in Abstimmung mit dem Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg arbeiten.

Magdeburgs Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt. Bildrechte: imago/Christian Schroedter