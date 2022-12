Der SC DHfK Leipzig hat kurz vor Jahresende den Transfer von Moritz Preuss vermeldet. Wie der Handball-Bundesligist am Freitag (30.12.2022) mitteilte, wechselt der Kreisläufer vom SC Magdeburg in die Messestadt und erhält einen Vertrag bis 2024. Der Wechsel wird offiziell am 1. Januar 2023 vollzogen. Zuvor hatte sich Preuss mit dem SCM auf eine vorzeitige Auflösung seines noch bis Saisonende laufenden Vertrags geeinigt.

Preuss: "Kampfgeist, Erfolg und Identifikation"

"Der Wechsel nach Leipzig reizt mich sehr, um endlich wieder regelmäßig Handball zu spielen", wird Preuss in einer Pressemitteilung des SC DHfK zitiert. "Mit meinen Eigenschaften und Qualitäten möchte ich dem Verein ein Gesicht schenken, welches für Kampfgeist, Erfolg und Identifikation am Handball steht." Leipzigs Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson freut sich auf "einen echten Kämpfer, der uns mit seiner Wucht und Einstellung zum Handball sowohl im Angriff als auch in der Abwehr helfen wird". Moritz Preuss (re.) bei seiner Vertragsunterschrift mit DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther. Bildrechte: SC DHfK Leipzig

Verletzungspech in Magdeburg

Mit dem SC Magdeburg hatte Preuss 2021 die EHF European League und in diesem Jahr die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Hinzu kommen zwei Triumphe bei der Klub-WM. 2019 war er aus Gummersbach nach Magdeburg gekommen, wurde aber immer wieder von Verletzungen am Knie zurückgeworfen. SCM-Trainer Bennet Wiegert erklärte, dass der vorzeitige Wechsel "auf ausdrücklichen Wunsch des Spielers" erfolgte. Deshalb habe man ihm "keine Steine in den Weg legen wollen".

Wiedersehen mit Simon Ernst

Für Preuss wird es direkt im ersten Heimspiel nach der WM-Pause am 26. Februar ein Wiedersehen mit seinen ehemaligen Teamkollegen geben, wenn der SC DHfK den SCM empfängt. In Leipzig trifft der 27-Jährige außerdem auf Nationalspieler Simon Ernst, mit dem er bereits in Dormagen und Gummersbach zusammengespielt hatte. 2012 hatte das Duo die U18-Europameisterschaft gewonnen.