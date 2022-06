Handball | DHB Motor Saporoschje – Spielt der ukrainische Meister bald in der 2. Bundesliga?

Es wäre ein absolutes Novum: Unbestätigten Medienberichten zufolge soll es in der Handball-Bundesliga Überlegungen geben, den ukrainischen Topverein HC Motor Saporoschje in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen zu lassen. Der ukrainische Meister könnte so den nötigen Spielrhythmus für die Champions League bekommen. In der Ukraine ist das seit dem Angriff Russlands nicht möglich, da die Liga pausiert.