Handball | 2. Bundesliga Ukrainischer Meister Motor Saporoschje erhält Gast-Startrecht für 2. Bundesliga

Es ist ein absolutes Novum: Der ukrainische Topverein HC Motor Saporoschje wird in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen - und damit auch gegen die mitteldeutschen Teams ThSV Eisenach, HC Elbflorenz und Dessau-Roßlauer HV. Der ukrainische Meister kann so den nötigen Spielrhythmus für die Champions League bekommen. In der Ukraine ist das seit dem Angriff Russlands nicht möglich, da die Liga pausiert.