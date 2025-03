Dass der HC Elbflorenz am vergangenen Samstag (22.03.2025) einen Punkt bei Kellerkind VfL Lübeck-Schwartau weggeschenkt hatte, lag nicht an den Schiedsrichtern. Doch Marvin Völkening und Jonas Zollitsch griffen entscheidend in den Ausgang des Handball-Zweitligaspiels ein - oder eben nicht ein.