Der Spielmacher von Bundesligaprimus SC Magdeburg war beim 35:34-Sieg gegen Olympiasieger Frankreich am Sonntagabend kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit unglücklich auf die Schulter gefallen und nach dem Sturz nicht wieder auf das Parkett zurückgekehrt. Bundestrainer Alfred Gislason sprach noch am Sonntagabend von einem "Schreckmoment".

Das deutsche Team - darunter auch Webers Teamkollege Lukas Mertens sowie die Leipziger Joel Birlehm (Keeper), Luca Witzke und Simon Ernst - reist am Mittwoch in den Vorrundenspielort nach Bratislava und trifft dort zum EM-Auftakt am Freitag auf Belarus. Weitere Gegner in der ersten Turnierphase sind Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar). In der Vorrunde qualifizieren sich die ersten zwei Mannschaften für die Hauptrunde, die ebenfalls in der slowakischen Hauptstadt stattfindet.