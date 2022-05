Ende April hatten die Sachsen Trainer Stephan Just quasi als Rettungsmaßnahme verpflichtet. Zuletzt keimte nach den Siegen gegen den HC Empor Rostock und davor beim VfL Eintracht Hagen noch mal Hoffnung auf. "Wir wollten All-in gehen, schließlich war es unsere letzte Chance", sagte Just.

Auch Trainer Stephan Just konnte den Abstieg nicht verhindern. Für die kommende Saison will er aber den direkten Wiederaufstieg mit Aue angehen. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Jetzt geht es erstmal auf Abschiedstour. Aue spielt am kommenden Freitag im letzten Heimspiel noch gegen den TV Emsdetten und dann am 11. Juni beim Dessau-Rosslauer HV, die den Klassenerhalt an diesem Wochenende perfekt machten. Dann müssen die Personalplanungen vorangetrieben werden. Parallel hält der EHV am 8. Juni seine Mitgliederversammlung ab, in der es auch um Satzungsänderungen geht.