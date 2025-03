Mit Rang vier nach dem 31:24 gegen Szeged beendet der SCM seine starke Vorrunde mit dem FC Barcelona oder dem norwegischen Top-Team Aalborg. "Unser Ziel war Platz eins oder zwei, egal wie schwer die Gruppe von Anfang an erschien. Und dann war klar, wenn wir es jetzt in die K.o-Phase schaffen, ist es schon ein Erfolg. Da war an Platz vier auf keinen Fall zu denken", resümierte SCM-Coach Bennet Wiegert nach dem Spiel und freute sich: "Wir haben das Maximale rausgeholt. Ich habe mich riesig gefreut, dass sich die Mannschaft belohnen konnte."

In den Playoffs um das Champions-League-Viertelfinale spielen die Magdeburger als Vierter der Gruppe B gegen den Fünften der Gruppe A. Das ist entweder der polnische Top-Klub Wisla Plock oder der rumänische Meister Dinamo Bukarest. Die Entscheidung über den Gegner fällt am Donnerstagabend (6. März 2025), beide Klubs sind punktgleich. Plock spielt gegen den Gruppen-Zweiten Sporting Lissabon, Bukarest gegen den tschechischen Tabellenletzten HC Eurofarm Pelister. Die Playoffs werden am 26./27. März gespielt.

Gelingt es den in dieser Saison immer wieder verletzungsgeplagten Magdeburgern, an diese Leistung gegen Szeged anzuknüpfen, ist in dieser Saison sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League noch was drin. In der Bundesliga ist der SCM aktuell zwar nur Siebter, hat aber drei Spiele und nur einen Minuspunkt mehr als Spitzenreiter Melsungen. den nächsten Schritt, um bei der Titelverteidigung der Meisterschaft weiter in der Verlosung zu bleiben, könnte der SCM am Samstag machen. Da braucht es im Ostduell gegen Eisenach Mut und Schwung, um wieder erfolgreich zu sein.