Nach diesem DHB-Pokal-Achtelfinale sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Zum dritten Mal im dritten Spiel in Folge haben die Eisenacher den SC DHfK besiegt. Der 30:24-Sieg von Mittwochabend (13. November 2024) war zugleich der deutlichste Sieg in dieser Trilogie. Und weil auch Titelverteidiger SC Magdeburg in Kiel rausflog, ist der kleine ThSV nun das einzige mitteldeutsche Team, das vom Final Four in Köln träumen darf.