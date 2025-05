Gelingt dem Team von THC-Coach Herbert Müller am Sonntag (18. Mai 2025) in Ludwigsburg die nächste Überraschung, gewinnen die Thüringerinnen am nördlichen Stadtrand von Stuttgart, steht der THC im Bundesliga-Finale. Und bekommt noch ein Heimspiel. Eins, mit dem niemand gerechnet hat. Bereits am Mittwochabend wurden in einer rund einstündigen Verabschiedung nach dem Ludwigsburg-Spiel alle Abgänge geehrt, gewürdigt und verabschiedet.