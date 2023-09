Was für ein Auftritt vom Titelverteidiger. Nach zwei Niederlagen in der Gruppenphase der Champions League hat der SC Magdeburg gegen den slowenischen Rekordmeister RK Celje den Befreiungsschlag gelandet und mit 39:23 gewonnen. Die Gastgeber nutzten die Energievorteile zum Schluss gnadenlos aus und siegten überdeutlich. Das Ergebnis ist deshalb bemerkenswert, weil es den höchsten Sieg in der Königsklassen-Geschichte der Elbestädter bedeutet. Mit den ersten zwei Punkten sprang die Mannschaft von Erfolgscoach Bennet Wiegert zunächst auf Rang fünf der Gruppe B.

Dieser souveräne Erfolg kam genau zur rechten Zeit und brachte (wohl) das nötige Selbstvertrauen zurück, dass die Grün-Roten für das bevorstehende Spitzenspiel gegen den THW Kiel am Sonnabend (30. September, 19 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) brauchen. Das sah auch Trainer Wiegert so, der allerdings über die Höhe des Sieges staunte: "Ich hatte das Gefühl, dass wir immer wach waren und am Ergebnis geschraubt haben, um keine Fragen aufkommen zu lassen. Das ist uns gelingen, in dieser Deutlichkeit war das vielleicht nicht zu erwarten."