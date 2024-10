Ob Magnusson und Kristjansson am Wochenende zurückkehren können, ist also offen. Bis spätestens Freitag aber will der SCM-Trainer Gewissheit haben und vertraut dabei voll auf die medizinische Abteilung. Entsprechend unklar ist aber zunächst die Vorbereitung auf das Spiel gegen Lemgo Lippe. "Wir werden einen Kader aufzustellen, der am Sonntag um wichtige Punkte in der Bundesliga kämpft. Aber wir haben nicht viele Wechselmöglichkeiten", sagte Wiegert, der schon einen ungefähren Plan im Kopf hat.