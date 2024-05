Vier Titel in einer Saison: Dieses Kunststück könnte dem SC Magdeburg glücken. Damit der Saison beim Final Four der Champions League (8./9. Juni in Köln) die Krone aufgesetzt werden kann, bleiben die Handball-Helden aus der Elbestadt auch im Moment des großen Erfolges auf dem Boden der Tatsachen und alles andere als völlig losgelöst von der Erde.