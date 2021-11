Der SC Magdeburg ist bereit für die Wachablösung in der Handball-Bundesliga. Nach dem 33:29 am Samstagabend (13. November) bei Verfolger Füchse Berlin beträgt der Vorsprung des SCM auf die Hauptstädter bereits fünf Punkte. Von der ersten Meisterschaft seit 2001 wollte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert aber noch nichts wissen. "Es ist eine Momentaufnahme", sagte der 39-Jährige.

Magdeburger Trainer vor 20 Jahren war Alfred Gislason, der das Spitzenspiel am Samstag in seiner Funktion als Bundestrainer verfolgte. "Ich kenne das. So ein Lauf ist unwahrscheinlich schön", meinte der 62-jährige Isländer, der in der Spielzeit 2011/12 den THW Kiel mit 68:0 Punkten zum Titelgewinn geführt hatte.