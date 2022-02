"Ich hätte von Herzen aus gern weitergespielt. Leistungssport in der 1. Bundesliga und meine berufliche Situation lassen sich an der Stelle nicht mehr vereinbaren. Dieser Schritt fällt mir nicht leicht, ist aber auch aus gesundheitlichen Gründen sinnvoll", so Heimburg. Sie sei dem Verein, in dem sie acht Jahre Handball spielte, sehr dankbar. Halle habe sie zur Bundesliga-Spielerin gemacht. "Ich hatte eine superschöne Zeit mit zwei Aufstiegen in die 1. Bundesliga und der Final-Four-Teilnahme."