In der altehrwürdigen Sporthalle in Neuplanitz starten die Saisonvorbereitungen des BSV Sachsen Zwickau. In der alten Spielstätte halten sich die Handballerinnen fortan aber nur noch zu Trainingszwecken auf, denn die Halle ist schon lange nicht mehr erstligatauglich. Stattdessen werden die Heimspiele in der vierten Bundesligasaison der Sachsen in der Stadthalle Zwickau ausgetragen.