Schwedischer Personalwechsel beim Handball-Bundesligisten Thüringer HC. Nachdem Emma Ekenman-Fernis ihren auslaufenden Vertrag in diesem Sommer nicht verlängern und den THC verlassen wird, verpflichtete der Club in Vilma Matthijs Holmberg eine neue Schwedin. Das teilte der Verein am Donnerstag auf seiner Homepage mit. Die 23 Jahre alte Kreisläuferin unterschrieb beim THC einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2024.