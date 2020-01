Der fiel allerdings schwerer als beim 26:19 im ersten Aufeinandertreffen vor einer Woche. In Halbzeit eins ging es hin und her. Die Ungarinnen führten zeitweise, zur Pause lagen dann die Gastgeberinnen 15:13 vorne. Der Vorsprung wurde aber verspielt. Beim 21:23 (53.) musste Torfrau Giegerich ihr Team zweimal im Spiel halten. Dann legte der THC einen beeindruckenden Schlussspurt hin: Vorne trafen Bölk (57.), Scheffknecht (58.) und Lopes (59.). Hinten hielt erneut Giegerich bzw. verfehlten die Gäste. Sazdovska und Lopes macht den 5:0-Lauf perfekt und damit den Deckel drauf. . Überragende Werferin war erneut die österreichische Nationalspielerin Beate Scheffknecht mit neun Treffern.

Am Vortag hatte die deutsche Nationalspielerin Marielle Bohm das "Final-Four" im DHB-Pokal ausgelost. Die ehemalige THC-Spielerin loste TuS Metzingen zum Titelverteidiger aus Thüringen. Im zweiten Halbfinale trifft Frisch Auf Göppingen auf Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund. Das Turnier steigt am 23. und 24. Mai in Stuttgart.