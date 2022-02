Handball-Bundesligist SV Halle-Neustadt darf in der kommenden Saison auf die Dienste von Maxime Struijs bauen. Die 27-jährige Rückraumspielerin wechselt von der HSG Bad Wildungen an die Saale und bringt viel Erfahrung mit.

Allein vier Jahre spielte Struijs bei den Vipers, hat dort die Rolle der Spielgestalterin inne. Zuvor war sie bei FrischAuf Göppingen und DJK/MJC Trier aktiv. Neben vielen Spielen in der Bundesliga sammelte sie auch Erfahrungen in der niederländischen Nationalmannschaft. "Maxime spielt bereits seit 8 Jahren in der Bundesliga und hat somit auch viele Erfahrungen sammeln können, die sie ab der kommenden Saison gewinnbringend für die Wildcats einsetzen kann. Mich freut es besonders, dass sich die Wege von Maxime und mir nochmals kreuzen und ich ihr in der kommenden Spielzeit neue Impulse mit auf den Weg geben kann", so Halles Trainerin Katrin Welter, die einst in Trier mit Struijs zusammengespielt hatte.