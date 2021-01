Die Handball-Frauen des Thüringer HC haben in der Bundesliga den zweiten Heimsieg nacheinander verpasst. Vier Tage nach dem überzeugenden 34:17 gegen den SV Union Halle-Neustadt verlor das Team von Trainer Herbert Müller am Mittwochabend nach einer enttäuschenden Leistung mit 28:32 (12:16) gegen die HSG Bensheim/Auerbach. Die Gastgeberinnen begannen selbstbewusst und führten schnell mit 5:1, doch dann kam ein nachhaltiger Bruch ins Spiel. Offensiv ließ der THC viele Chancen aus, in der Defensive bekam er keinen Zugriff mehr. Mit einer 8:1-Serie erspielten sich die Bensheimerinnen eine 9:6-Führung und bauten diese bis zur Pause auf 16:12 aus. Zwar gelang den Thüringerinnen im zweiten Durchgang beim 22:22 der Ausgleich, doch nach einer Roten Karte für Topspielerin Marketa Jerabkova riss der Faden erneut. Am Ende siegten die Gäste sogar ungefährdet.



Beste Werferin der Thüringerinnen, die nun bei 15:11 Punkten stehen, war Asli Iskit mit sechs Toren.