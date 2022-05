Der SC Magdeburg steht unmittelbar vor der Krönung einer sensationellen Saison. Nicht nur, dass das Team von Trainer Bennet Wiegert am 2. Juni gegen HBW Balingen-Weilstetten bereits mit einem Unentschieden die erste Meisterschaft seit 21 Jahren perfekt machen kann. Bereits am kommenden Wochenende haben es die Magdeburger in der Hand, den Titel in der European League zu verteidigen.

Mission Titelverteidigung in Lissabon

Beim Final-Four-Turnier in Lissabon geht es am kommenden Samstag zunächst im Halbfinale gegen den kroatischen Vertreter RK Nexe Nasice. Am Sonntag würde der SCM im Endspiel auf den Sieger von Wisla Plack gegen Benfica Lissabon treffen. "Wir fahren am Freitag nach Lissabon, wollen das durchziehen und den Titel holen", blickt Philipp Weber bereits voraus. Magnus Gullerud freut sich auf die Regenerationspause, immerhin gab es zuletzt drei Spiele innerhalb von sieben Tagen. "Es ist ein cooles Ding, dorthin zu fahren und den Titel hoffentlich zu verteidigen."

"Zuhause nochmal geiler"

Am 2. Juni soll dann die Meisterschaft endlich wieder in die Landeshauptstadt geholt werden. Gegen Balingen, den Vorletzten der Liga, sollte das machbar sein. "Zuhause ist das nochmal geiler. Wir sind glücklich, dass wir das Matchball-Spiel zu Hause haben. Mit einer vollen Hütte und geilen Fans", so Weber, der natürlich genauso wie die Mannschaft und mehrere hundert Fans gern am Sonntag in Hamburg bereits die Meisterschaft gefeiert hätte.