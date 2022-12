Im vergangenen Jahr war der Titel noch die große Sensation – mittlerweile ist der SC Magdeburg deutlich routinierter, was große Trophäen angeht. Am 24. Oktober triumphierte das Team von Bennet Wiegert schon wieder auf internationaler Bühne und sicherte sich in einem wahnsinnigen Finale nicht nur zum zweiten Mal in den Serie IHF Super Globe und damit den Titel "Klub-Weltmeister", sondern auch die begehrte Prämie von 400.000 US-Dollar.