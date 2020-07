Handball | Ehrung DDR-Olympiasieger Lothar Doering: Hall of Fame "hat jeder verdient"

1980 gewannen die DDR-Handballer Olympiagold in Moskau. In die Hall of Fame wurden die Helden von damals bis heute nicht aufgenommen. 40 Jahre später könnte sich das nun ändern. Lothar Doering unterstützt den aktuellen Vorschlag seines damaligen Mitspielers Wieland Schmidt und erinnert sich an das dramatische Endspiel gegen die UdSSR.