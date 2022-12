Ganz dickes Ausrufezeichen des SC Magdeburg in der Champions League! Das Team von Trainer Bennet Wiegert zwang das Starensemble von Paris Saint-Germain mit 37:33 in die Knie und revanchierte sich auswärts für die klare Hinspielpleite vor heimischer Kulisse. Der Rückstand des deutschen Meisters in Gruppe A auf PSG beträgt nur noch zwei Punkte. Dabei hatte sich der sechste SCM-Sieg im zehnten Gruppenspiel nach der Hälfte der Spielzeit in der französischen Hauptstadt noch nicht angedeutet.