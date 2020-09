Weil im Rückraum mit Martin Larsen (Knie) und Niclas Peczkowski (Ellenbogen) zwei weitere Spieler angeschlagen ausfallen, wird Müller am Wochenende beim Mini-Turnier mit dem HC Erlangen und dem HSC 2000 Coburg auflaufen. "Philipp hat sich die letzten Wochen und Monate immer fit gehalten und wird unsere Abläufe mit Sicherheit schnell wieder verinnerlichen", so Trainer André Haber. Die Begegnung gegen Erlangen wird am Freitag um 18 Uhr angeworfen. Der Vergleich mit Coburg findet am Samstag um 16 Uhr statt. Beide Spiele werden ohne Zuschauer ausgetragen. Der Spielort ist noch offen.