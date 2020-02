Mit einem versöhnlichen fünften Platz verabschiedete sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der EM. Dabei spielte sich ein Leipziger in den Vordergrund: Philipp Weber. Der zu Beginn noch unauffällige 27-jährige Rückraumakteur spielte sich in die Mannschaft und entwickelte sich mehr und mehr zu einer der prägenden Persönlichkeiten des deutschen Spiels. Dabei begann seine Nationalmannschaftskarriere alles andere als rosig.

Bereits vor zwei Jahren bei der EM in Kroatien war Weber von Bundestrainer Prokop als Regisseur des deutschen Spiels auserkoren wurden. Dieser Aufgabe konnte der damals 25-jährige allerdings kaum gerecht werden. Er habe sich damals selber hohem Druck ausgesetzt und sei mit hohen Erwartungen in das Turnier gestartet, sagte Weber im Gespräch mit dem MDR. Ein Fehler, den er dieses Mal vermied. "Ich habe gesehen, wenn man sich zu viel Druck macht, wird man meist bitter enttäuscht. Dieses Jahr bin ich zwei Jahre älter und ein bisschen gereifter hingefahren. Ich sehe viele Sachen etwas entspannter als damals", sagte der Rückraumspieler. Vor zwei Jahren sei er "auf die Schnauze geflogen". Deshalb habe er diesmal die Erwartungen niedrig halten wollen.

Ein anderes Thema treibt Weber um: die Belastungsintensität im Profihandball. Durch die jährliche Ansetzung eines internationalen Turniers in der Winterpause einer Saison bleibt kaum Zeit zur Regeneration. Eine Gefahr für die Sportler, die mit der Dauerbelastung zu kämpfen haben. Zur sportlichen Belastung gesellen sich Reisestrapazen. Weber habe gespürt, wie sein Körper phasenweise an seine Grenzen gelangt. Die Sportler seien Profis, der Handball ihr Beruf. Dennoch: "Ich glaube nicht, dass es von Vorteil, ist jedes Jahr ein Großturnier zu spielen. Man sollte mehr an die Sportler denken, nicht nur an das große Event und das große Geld. Am Ende halten wir unsere Körper dafür hin. Man sollte mehr Rücksicht nehmen und uns mehr schützen."