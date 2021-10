Die Sorgen waren groß, nachdem Philipp Weber im Finale der Klub-WM am Samstag nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler verletzt ausgewechselt werden musste. Zwei Tage später konnte der SC Magdeburg Entwarnung geben. Wie der Handball-Bundesligist am Montag (11. Oktober) mitteilte, wurden nach eingehenden Untersuchungen eine Prellung im linken Knie und eine Verletzung im Sprunggelenk festgestellt. Die schlimmsten Befürchtungen eines monatelangen Ausfalls haben sich dagegen nicht bestätigt.

Weber sei "aktuell weder trainings-noch spielfähig", teilte der SCM mit. Ein Einsatz im Spitzenspiel am kommenden Sonntag gegen die SG Flensburg-Handewitt (14 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) ist somit ausgeschlossen. "Die weitere Genesung bleibt jetzt von Tag zu Tag abzuwarten, um dann auch wieder eine qualifizierte Aussage zur Trainings- und Spielfähigkeit treffen zu können", so der Klub.

Weber hatte gemeinsam mit dem SCM am Wochenende den IHF Super Globe in Saudi Arabien gewonnen und dem Verein den ersten Titel bei einer Klub-WM beschert. In der Bundesliga stehen die Sachsen-Anhalter nach sechs Partien mit 12:0 Punkten an der Tabellenspitze.