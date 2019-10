Handball | DHB-Pokal Pokal-Aus für Magdeburg und Leipzig

Achtelfinale

Der SC DHfK Leipzig hat Melsungen in einer bis in die Schlussphase spannenden Partie einen großen Kampf geliefert. Am Ende reichte jedoch nicht für den Einzug ins Viertelfinale, auch weil in der Anfangsphase der zweiten Hälfte der Zugriff auf die MT fehlte. Ähnlich erging es dem SC Magdeburg, der in einem wahren Handball-Krimi bei den Füchsen Berlin denkbar knapp den Kürzeren zog.