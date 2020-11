Viel Zeit hatte der SC DHfK nicht, um sich auf das Ostduell gegen den SC Magdeburg vorbereiten. Noch am Donnerstag bestritt die Mannschaft von Trainer André Haber ihr Nachholspiel beim HBW Balingen-Weilstetten. Wie schon zuvor gegen den TBV Lemgo endete das Spiel remis.

"Wir sind dort mit anderen Erwartungen hingereist", bekannte Rückraumspieler Philipp Weber beim Pressegespräch vor dem Ostduell am Sonntag (Anwurf: 14:50 Uhr, live im MDR-Fernsehen, auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App). Auch Trainer Haber stellte klar, man nehme den Punkt dankbar mit, auch wenn es mehr hätten sein können.

Nun geht es aber vor dem Spiel gegen Magdeburg um etwas ganz anderes: darum, das Spiel in Balingen, wie man so sagt, aus den Knochen zu kriegen. "Wer hat gute Beine?", formulierte André Haber die aus seiner Sicht entscheidende Frage mit Blick auf Sonntag - angesichts der Tatsache, dass auch Gegner SCM eine lange Auswärtsfahrt hinter sich hat.

Die Magdeburger spielten bereits am Dienstag im Europacup bei Alingsas HK aus Schweden, haben also zwei Tage mehr Zeit für die Vorbereitung auf Sonntag. Aber: Sie hatten auch die längere Busfahrt. Es dürfte also spannend werden, welches der beiden Teams frischer und fitter sein wird.