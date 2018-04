Die deutsche Handball-Nationalmannschaft weilt derzeit in Leipzig, um sich dort im Rahmen eines Lehrganges auf die Weltmeisterschaft 2019 vorzubereiten. Teil dieses Lehrganges sind unter anderem zwei Länderspiele gegen Serbien, wobei das erste am Mittwoch um 19:30 Uhr in der Arena Leipzig stattfinden soll. Nur drei Tage später ist das Team von Christian Prokop dann erneut gegen den EM-Zwölften gefragt. Austragungsort des Rückspieles ist die Dortmunder Westfalenhalle (Anwurf 14:30 Uhr).