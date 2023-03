Im Hinspiel in der rumänischen Hauptstadt hatte die Mannschaft von Bennet Wiegert mit einem 30:28-Erfolg die Richtung vorgegeben. 13 Spiele später stehen die Grün-Roten in der Tabelle auf Rang zwei. Torwart Mike Jensen, der den SCM nach der Saison verlässt, bekräftigte in der "Magdeburger Volksstimme" den Siegeswillen: "Wir wollen dieses Spiel trotzdem gewinnen und werden auch so in die Partie gehen."