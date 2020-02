Marc-Henrik Schmedt (Geschäftsführer SC Magdeburg) im MDR: "Wir sind eine Stunde vorher informiert worden, das HBL-Präsidium. Ob es jetzt überraschend kommt, oder nicht. Wir können es nur von außen betrachten. Da wurde viel, viel geredet, intern, extern. Die Entscheidung ist jetzt so getroffen. Ich schätze beide. Christian Prokop hat in Magdeburg auch eine Vergangenheit. Jetzt kriegt man mit Alfred Gislason einen sehr, sehr guten Trainer. Und ich glaube, dass die jetzt anstehende Olympia-Qualifikation so bedeutend ist, dass die Herren vom DHB jetzt einfach gesagt haben, wir müssen den Wechsel machen. Ob es der richtige Schritt war, wird man sehen."

Andreas Michelmann (Präsident Deutscher Handballbund / Oberbürgermeister Aschersleben): "Die Trennung erfolgte allein aus sportlichen Gründen: Das war nicht geplant. Wir verstehen, dass der Wechsel von Christian als unfair wahrgenommen wird, und bedauern dies. Aber die Entscheidung soll den Erfolg des Handballs in den 20er-Jahren sicherstellen. Das angestrebte Ziel ist eine Olympia-Medaille in Tokio."

Heiner Brand (ehemaliger Bundestrainer): "Zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehbar, so eine Entscheidung hätte man wenn, dann früher treffen müssen. Christian hat sich in seiner Amtszeit sehr wohl weiterentwickelt, die Frage ist natürlich, muss nicht der Bundestrainer von Anfang an jemand sein, der sich schon weiterentwickelt hat. Für Alfred wird das eine interessante Herausforderung, er ist eine gestandene Persönlichkeit, anerkannt in allen Bereichen, aber wir wissen ja auch um die Defizite der Mannschaft."