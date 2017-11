Handball | 1. Bundesliga Rödertalbienen ziehen nach Dresden um

Die Handballerinnen des HC Rödertal ziehen am zehnten Bundesliga-Spieltag um. Der Erstliga-Aufsteiger wird die Partie gegen den Deutschen Meister SG BBM Bietigheim am 6. Januar 2018 statt in der heimischen Großröhrsdorfer Halle in der neuen Ballsport Arena in Dresden bestreiten.