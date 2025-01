Der Verein hatte Ende vergangener Woche bekanntgegeben, dass die tschechische Nationalspielerin ab sofort wieder für Zwickau aufläuft. Ihr noch bis Saisonende laufender Vertrag bei TuS Metzingen war zuvor aufgelöst worden. Dort hatte Frankova in den letzten anderthalb Jahren gespielt. Zuvor war die 28-Jährige bereits zwischen 2021 und 2023 in Zwickau unter Vertrag. In der Spielzeit 2022/23 war die Tschechin mit 90 Toren drittbeste Torschützin der Liga, trug wesentlich zum Klassenerhalt bei.

Jetzt kommt ihr den Wechsel nach Zwickau in doppelter Hinsicht entgegen. Frankova studiert Marketing an der Fachhochschule in Prag und kann sich so noch mehr auf diese Ausbildung konzentrieren. "Durch den Wechsel nach Zwickau ist der Weg für sie deutlich kürzer und sie kann dies besser vereinbaren", sagt Metzingens Geschäftsführer Ferenc Rott. Und Frankova fühlte sich beim BSV ausgesprochen wohl, was sie auch bei der Rückkehr betonte: "Ich muss wirklich sagen, es fühlt sich an wie nach Hause zu kommen. Ich bin froh, wieder in Zwickau zu sein."