Die Gastgeberinnen starteten couragiert gegen und gingen schnell mit 3:1 in Führung. Nach einer frühen Zweiminutenstrafe folgte aber zunächst ein Bruch im Zwickauer Spiel, der Dortmund in die Partie brachte. Die Gäste starteten einen 5:0-Lauf und gaben ihre Führung in der ersten Halbzeit nicht wieder her.