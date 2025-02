Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga Zuwachs erhalten. Wie der Verein auf Instagram mitteilte, stößt die französische Rückraumspielerin Déborah Kpodar zu den Sachsen. "Uns ist es gelungen, unser Team in der Crunchtime der Saison nochmals zu verstärken. Die 30- jährige Rückraumspielerin Déborah Kpodar gehört ab sofort zum Team um Cheftrainer Norman Rentsch", heißt es in der Mitteilung. Der Trainer selbst hatte sich auf den Weg nach Budapest gemacht, um die begehrte Spielerin samt ihren Habseligkeiten persönlich abzuholen. Bereits am Montag (10.02.2025) stand Kpodar bereits zum ersten Mal in der Trainingshalle mit ihren neuen Mitspielerinnen auf der Platte.