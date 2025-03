Zoe Stens soll Handball-Bundesligist Sachsen Zwickau am Kreis unausrechenbarer machen. Die 24-Jährige unterschrieb bei den Sachsen einen Zweijahresvertrag ab Sommer 2025. Stens, die aktuell wegen eines Kreuzbandrisses pausiert, wechselt von Zweitligist HSV Solingen-Gräfrath nach Zwickau. Zuvor war sie bei Borussia Dortmund und in Wuppertal aktiv.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Zwickau und bin unfassbar dankbar, dass der Verein mir trotz der Verletzung das Vertrauen schenkt und mir die Chance gibt, mich in den nächsten 2 Jahren in Zwickau weiterzuentwickeln", erklärte die Kreisläuferin in einem Pressestatement des Vereins. Stens soll mit Laura Szabo und Victoria Hasselbusch das zukünftige Kreisläufer-Trio des BSV bilden.