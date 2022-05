Happy End oder Tränen der Enttäuschung? Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau spielen in der Relegation gegen Frisch Auf Göppingen um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Das Hinspiel steigt am 1. Juni (19:30 Uhr im Livestream bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App). Die Entscheidung fällt am 4. Juni in Göppingen.