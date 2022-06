Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben ihre Chance auf den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga gewahrt. Die Mannschaft aus Sachsen entschied am Mittwoch das Relegations-Hinspiel um den letzten freien Platz auf heimischem Parkett gegen den Zweitligisten Frisch Auf Göppingen mit 25:21 (13:14) zu ihren Gunsten und reist damit am Samstag mit einem kleinen Polster zum Rückspiel nach Göppingen. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Pia Adams (8/4 Tore), Petra Nagy und Chantal Wick (je 4). Für den Zweitligisten erzielten Sina Ehmann (5) und Janne Lotta Woch (5/1) die meisten Tore. Der MDR überträgt das Rückspiel ab 18:00 Uhr im Livestream.