Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau sind in der letzten Saison dem Abstieg gerade so von der Schippe gesprungen. Sportlich konnte gejubelt werden, andere Sorgen blieben.

Das Hauptproblem ist die marode Spielstätte der Westsachsen. Der Verein darf noch maximal eine Saison Bundesliga-Handball in dieser Halle spielen, danach ist ein Umzug zwingend notwendig. Umgezogen werden muss aber schon in dieser Saison - zumindest für ein Spiel. Und zwar in die Chemnitzer Hartmannhalle. Hintergrund sind die Bemühungen der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) um eine bessere Vermarktung. Jeder Verein soll mindestens einmal live im TV übertragen werden.