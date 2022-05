Was ihm Hoffnung gibt, sind die Leistungen seines Teams in den letzten Wochen. "Da haben wir eine hohe Qualität abrufen können und gezeigt, dass wie erstligatauglich sind." Mit der Krönung am vergangenen Wochenende in Oldenburg. Rentsch schwärmt: "Ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Sie ist immer drangeblieben, zeigte eine sehr hohe Effektivität und hielt den Vorsprung ohne negative Ausreißer." Diese Tugenden werden auch am 1. Juni (19:30 Uhr – Hinspiel in Zwickau) und am 4. Juni nötig sein, um auch in der kommenden Saison in der Eliteliga zu spielen.

Zwickaus Trainer Norman Rentsch Bildrechte: IMAGO / Kruczynski