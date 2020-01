Schwerer Schlag für den SC Magdeburg: Der Handball-Bundesligist muss im Titelkampf auf seinen Spielmacher Marko Bezjak verzichten. Der 33 Jahre alte Slowene unterzieht sich kurzfristig einer Operation an der rechten Schulter und fällt voraussichtlich sechs bis acht Monate aus. Das teilte der Klub am Montag (20. Januar) mit. Als Tabellenvierter liegt der SCM nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter THW Kiel.

Marko Bezjak (Mi.) kam in dieser Saison auf 44 Tore und 53 Assists. Bildrechte: dpa

"Nachdem sich die Entwicklung um Marko bereits zum Jahresende angedeutet hat, kommen wir jetzt um eine Operation nicht mehr herum", sagte Sport-Geschäftsführer und Cheftrainer Bennet Wiegert: "Es ist ein herber Rückschlag für uns mit Blick auf die nach wie vor intakten Möglichkeiten in der Bundesliga und im EHF-Cup." In 20 Saisoneinsätzen kommt Rückraumspieler Bezjak auf 44 Tore und 53 Assists. Im EHF-Cup steht der erste deutsche Champions-League-Gewinner Magdeburg in der Anfang Februar beginnenden Gruppenphase.