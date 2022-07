Der amtierende deutsche Handball-Meister SC Magdeburg eröffnet die neue Saison am 31. August in Düsseldorf mit dem Supercup-Spiel gegen Pokalsieger THW Kiel. Das geht aus dem am Freitag (15.08.2022) veröffentlichten Spielplan der Handball-Bundesliga hervor.

Leipziger Heimauftakt gegen Kiel

Nur einen Tag später stehen vier Begegnungen des 1. Spieltages auf dem Programm, unter anderem gastiert der SC DHfK Leipzig in Hannover. Magdeburg startet dann am 4. September mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen und reist am folgenden Spieltag zum zweiten Neuling VfL Gummersbach. Für die Leipziger kommt es zum Heimauftakt am 7. September gleich zu einem Knaller gegen THW Kiel.

Mitteldeutsches Duell steigt Ende Oktober

Das immer besonders packende mitteldeutsche Duell steigt am neunten Spieltag Ende Oktober in Magdeburg. Zum ersten direkten Ligaduell zwischen Magdeburg und Vizemeister Kiel kommt es am 13. Spieltag in Magdeburg. Das Spitzenspiel am 19. November wird auch live in der ARD zu sehen sein. Insgesamt werden bis zu zwölf Partien bei ARD und den Dritten Programmen zu sehen sein. Der letzte Saisonspieltag ist für den 11. Juni 2023 vorgesehen.

Die ersten fünf Spieltage in der Übersicht

1. Spieltag:

Donnerstag, 1. September

19:05 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf – SC DHfK Leipzig

Sonntag, 4. September

14:00 Uhr: SC Magdeburg - ASV Hamm-Westfalen

2. Spieltag:

Mittwoch, 7. September

19:05 Uhr: SC DHfK Leipzig – THW Kiel

Donnerstag, 8. September

19:05 Uhr: VfL Gummersbach - SC Magdeburg

3. Spieltag:

Sonntag, 11. September

16:05 Uhr: SC Magdeburg - HSG Wetzlar

Donnerstag, 15. September

19:05 Uhr: Rhein-Neckar Löwen – SC DHfK Leipzig

4. Spieltag:

Sonntag, 18. September

14:00 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - SC Magdeburg

16:05 Uhr: SC DHfK Leipzig – HC Erlangen

5. Spieltag:

Sonntag, 25. September

16:05 Uhr: SC Magdeburg - GWD Minden

16:05 Uhr: TBV Lemgo – SC DHfK Leipzig