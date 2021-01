Bei Gugisch wurde ein Riss des vorderen Kreuzbandes und des Außenminiskus im rechten Knie diagnostiziert. Demnach wird er in dieser Saison nicht mehr für den HC Elbflorenz auflaufen können. Der 23-Jährige war bereits an diesem Knie operiert worden. "Die Nachricht hat uns ziemlich erschüttert, besonders weil es ja nicht die erste Verletzung von Nils an dem Knie ist. Für ihn ist es extrem bitter! Jetzt müssen wir und er natürlich nach vorn schauen und hoffen, dass die Operation gut verläuft und er mit der Reha beginnen kann. Das wird ein langer Weg für ihn", so Cheftrainer Rico Göde.