Göde zieht positives Fazit

Kreisläufer Philipp Jungemann brachte es auf den Punkt. "Wir haben uns immer leichtgetan, wenn wir gegen die Oberen gespielt haben. Gegen die, die unter uns stehen, haben wir aber einfach zu viele Punkte liegen gelassen." Zwar trauerte auch Cheftrainer Rico Göde den verlorenen Chancen hinterher, insgesamt zog der 40-Jährige gebürtige Dresdner aber ein positives Fazit. "Die Liga ist knüppelhart. In vielen Spielen haben wir uns so präsentiert, wie ich es mir vorstelle. Von daher bin ich zufrieden."

Kapitän Huhnstock geht von Bord

Mario Huhnstock und Henning Quade werden in der kommenden Saison definitiv nicht mehr für den HCE auf der Platte stehen. Kapitän Huhnstock konnte sich mit dem Verein nicht auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages einigen. Mit Marino Mallwitz, der von den Rimparer Wölfen kommt, wurde bereits ein Nachfolger verpflichtet. Kreisläufer Quade wird seine aktive Laufbahn mit 33 Jahren beenden.

Mit Platz zwölf beendet der Dessau-Roßlauer HV die Saison im gesicherten Mittelfeld. Allerdings musste das Team von Uwe Jungandreas bis zum 36. Spieltag zittern, ehe der Klassenerhalt endgültig in trockenen Tücher war.

Vor allem in der Hinrunde, die der DRHV kurz vor den Abstiegsplätzen abschloss, fehlte es an Konstanz. Nervös wurde deshalb in Sachsen-Anhalt niemand. Jungandreas, seit 2014 im Amt, blickt auf mittlerweile über 30 Jahre Trainererfahrung zurück und schaffte in der Rückrunde die Wende - trotz anhaltender Personalsorgen und auch dank eines Coups gegen Spitzenreiter Gummersbach. Uwe Jungandreas trainierte bereits den SC Magdeburg und den SC DHfK Leipzig. Concordia Delitzsch führte er einst sensationell in die Bundesliga. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Letzter Auftritt als "Spiegelbild" der Saison

Im letzten Saisonspiel, einem Unentschieden gegen Aue, bewiesen die "Biber" noch einmal ihre mentale Stärke. Sieben Minuten vor Schluss lag man mit 21:25 im Hintertreffen, ehe ein 4:0-Lauf den Grundstein für das Endergebnis legte. "Das Spiel hat noch mal genau das wieder gespiegelt, was uns in dieser Saison ausmachte", erklärte Jungandreas.

"Die ersten 15 Minuten zeigten, warum wir in der Rückrunde so erfolgreich spielten, mit gnadenlosem Tempospiel und den Gegner ständig unter Druck setzen." Nach der Pause habe sein Team nachgelassen, was "sofort bestraft" wurde. "Danach hat die Mannschaft wieder ihren Charakter der letzten Wochen gezeigt, nicht aufgegeben und Rückstände aufgeholt."

Zwei Abgänge stehen fest

Wie in der Vorsaion steht auch in der kommenden Spielzeit der Klassenerhalt in Dessau an erster Stelle. Erste Personalentscheidungen wurden bereits getroffen. Die auslaufenden Verträge von Max Scheithauer und Libor Hanisch wurden nicht verlängert. Neuzugänge stehen noch nicht fest.

Neben den Fußballern müssen auch die Handballer aus dem Erzgebirge den Gang in die 3. Liga antreten. "Der Himmel weint in Aue", brachte EHV-Manager Rüdiger Jurke die Enttäuschung nach dem zweiten Zweitliga-Abstieg der Vereinsgeschichte auf den Punkt. Dabei hatten die Sachsen in der Vorsaison noch mit einem starken fünften Platz aufhorchen lassen. Das Gesicht der Mannschaft blieb fast unverändert. Trotzdem folgte der Absturz.

Corona-Fälle und ein verdienter Abstieg